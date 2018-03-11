Поліцейським частково компенсуватимуть оренду квартири й іпотеку, – Аваков
"Рішенням КМУ ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу на Буковині, повідомляє прес-служба МВС.
Також з 1 січня вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла.
"Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла. Так ми допомагатимемо вашому матеріальному становищу. Також, при наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься", - додав глава МВС.
В районному центрі компенсація за винайм становитиме від 1,9 тисяч до 2,9 тис. В обласному центрі від 2,9 тисяч до 4,3 тис.
"З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізингу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава", - повідомив Аваков.
"В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо", - додав міністр.
Механізм державного лізингу працюватиме й для тих, хто вже давно перебуває на службі, запевнив він.
"Коли ми приймемо рішення на уряді, кожному з вас прийдуть роз’яснювальні листи щодо всіх доступних соціальних послуг. Це той базис, яким я хочу вас мотивувати", - зазначив Аваков.
Також, міністри внутрішніх справ України та Сінгапуру Арсен Аваков і Касівісванатхан (Кей) Шанмугам під час офіційної зустрічі в Сінгапурі 29 жовтня домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції, а також обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю і торгівлею людьми.
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