Поліція Кіровоградщини порушила справу через спалах ботулізму в Україні

Поліція Кіровоградської області порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил) у зв'язку зі спалахом ботулізму в Україні.

"Встановлено, що рибна продукція одного з підприємств м. Світловодськ, ймовірно, стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині. Зараз така продукція знята з реалізації, її виробництво призупинено до з'ясування обставин, а органами контролю відібрані зразки для лабораторних досліджень", - інформує сайт прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво в цій справі.

Прес-служба Держспоживслужби повідомляє, що останній з випадків захворювання на ботулізм зафіксували 31 травня в Києві. Чоловік купив в'яленого карася в гіпермаркеті "Ашан" на проспекті Шухевича (Ватутіна). Коли йому стало зле, він звернувся в лікарню, де діагностували ботулізм.

У період з 27 по 29 травня ще у трьох жителів Києва діагностували ботулізм після вживання в'яленої риби, купленої в "Каравані" на Глушкова і в "Мегамаркеті" на Антоновича. Один з постраждалих помер у лікарні.

Ще один випадок був 30 травня в Херсоні, де жінка купила рибу в супермаркеті "Фреш".

Виробником неякісної в'яленої риби є ФОП Меркулов А.В. зі Світловодська. Тільки в Київській області з реалізації відкликали понад 400 кг риби виробництва цього підприємця.

Нагадаємо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.