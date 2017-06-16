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Поліція почала затримання підозрюваних у вбивстві Вороненкова

Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема – обшуки
У Павлограді Дніпропетровської області представники Генпрокуратури і поліції проводять слідчі дії у справі про загибель екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Поліція почала затримання підозрюваних у вбивстві Вороненкова Фото: dpchas.com.ua

"У рамках цього кримінального провадження правоохоронці проводять затримання осіб, яких підозрюють у причетності до цього злочину. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема – обшуки. Затриманих правоохоронці доставляють до відділів поліції для подальших необхідних слідчих дій", - повідомляє сайт Національної поліції.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

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16 06 2017 13:19
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