Поліція розкрила вбивство бізнесмена в центрі Києва
Як з'ясували правоохоронці, нападником виявився 42-річний місцевий житель, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності.
"Установлено, що під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в область правого стегна, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого в кареті швидкої допомоги", - повідомляє прес-служба прокуратури.
На даний момент зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, що 6 березня 2018 року на вул. Лютеранській невідомий чоловік поранив ножем 37-річного бізнесмена, який прямував до своєї машини. Відразу після нападу зловмисник втік, а потерпілий загинув у кареті швидкої допомоги.
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