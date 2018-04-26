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Поліція розкрила вбивство бізнесмена в центрі Києва

Нападником виявився 42-річний місцевий житель, йому повідомлено про підозру
Правоохоронці розкрили вбивство бізнесмена, що сталося в центрі Києва 6 березня.
Поліція розкрила вбивство бізнесмена в центрі Києва Фото: з вільних джерел

Як з'ясували правоохоронці, нападником виявився 42-річний місцевий житель, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності. 

"Установлено, що під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в область правого стегна, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого в кареті швидкої допомоги", -  повідомляє прес-служба прокуратури. 

На даний момент зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що 6 березня 2018 року на вул. Лютеранській  невідомий чоловік поранив ножем 37-річного бізнесмена, який прямував до своєї машини. Відразу після нападу зловмисник втік, а потерпілий загинув у кареті швидкої допомоги. 

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26 04 2018 10:58
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