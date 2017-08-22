Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельним результатом у Львові

Депутат Верховної Ради, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко ("Народний фронт") заявляє, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вранці слідство законним чином отримало незаперечні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes-Benz перебував точно не 43-річний охоронець Петра Димінського, який взяв провину за смертельну ДТП на себе", - написав Геращенко.

Він також зазначив, що поліція вручила Димінському повістку на допит на 23 серпня.

"Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви завтра не з'явитеся на допит до слідчого, і не здасте для експертизи пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом Mercedes-Benz був зовсім не Ваш 43-річний охоронець. А це могли бути Ви або інша близька Вам людина", - підкреслив Геращенко.

Він також зазначив, що справа знаходиться на контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князєва.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.