Поліція викрила пару, що знімала порно зі своєю 4-річною донькою, - ФОТО
"Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео", - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
"Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити", - зазначив пан Аброськін.
"Мене мало чим вже можна здивувати, але це наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив. Як так можна з власною дитиною?", - також написав він на Facebook.
У поліції розповіли, що пара продавала відео в анонімному сегменті інтернету за криптовалюту.
"Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту", - додали правоохоронці.
За оперативною інформацією, востаннє той користувач завантажував файли кілька діб тому.
У квартирі, яку орендували затримані, вилучили комп'ютерну та відеотехніку, мобільні телефони. На оприлюднених фото видно також білизну та секс-іграшки.
Правоохоронці проводять досудове розслідування. Подружній парі загрожує до 10 років в'язниці.
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