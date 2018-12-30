Поліція закрила справу активіста з Харківщини, якого знайшли повішеним

За словами адвоката Романа Лихачова, протягом першого місяця не було проведено практично ніяких слідчих дій, втрачено важливі докази

28 грудня поліція закрила провадження про вбивство екологічного активіста із селища Есхар Харківської області Миколи Бичка, якого знайшли повішеним 5 червня у Чугуєві.

У поліції вирішили, що хлопець скоїв самогубство, хоча ряд фактів свідчать, що це було вбивство, пов'язане із громадською діяльністю Миколи.

Бичко періодично слідкував за ситуацією навколо очисних споруд.

"У систему, призначену для зберігання побутових нечистот, уже понад рік зливали промислові відходи. Як і решта місцевих, Микола був певен - це забруднює повітря та річку Уди, яка впадає в Сіверський Донець", - повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.

За її словами, хлопець знімав на телефон усе, що відбувалося біля очисних споруд. Потім їхав до джерела, набирав воду й дорогою через ліс повертався назад.

"4 червня цього року після однієї з таких поїздок Микола не повернувся, а наступного дня його знайшли повішеним у лісі - за два кілометри від очисних споруд. Поряд із тілом стояв велосипед і пляшка з водою", - розповіла вона.

Крім того, за словами Печончик, слідчі із Чугуївського райвідділу поліції не вжили необхідних дій для розслідування вбивства Бичка.

"За словами адвоката Романа Лихачова, протягом першого місяця не було проведено практично ніяких слідчих дій, втрачено важливі докази, документи на проведення експертиз близько місяця не відправляли, а процесуальне керівництво за розслідуванням йшло формально", - йдеться у пості.

Зокрема, під час слідчо-оперативних дій правоохоронці навіть не зняли мотузку з дерева, на якій знайшли повішеного хлопця, вони відрізали від неї лише шматок, а основний доказ - верхню частину мотузки - де могли знаходитися потожирові та інші сліди рук убивць, залишили.

"Потім мотузка зникла. Кору дерева, на якому знайшли повішеного хлопця, намагалися підпалити невідомі", - зазначила Печончик.

За її словами, прокуратура Харківської області визнала порушення Кримінального процесуального кодексу слідчими при огляді місця події і заявила про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. Втім, ключові докази було втрачено назавжди.

Крім того, комп'ютер хлопця вилучили без ухвали суду, хоча спочатку адвокат Лихачов наполягав на тому, щоб зробили копію, аби в поліції не могли додати "потрібну" інформацію суїцидального характеру.

"Викликає питання і спосіб повішення: поставити пеньок, з якого нібито повісився Микола, одній людині неможливо, сліди кочення його були відсутні. Зламаний ніс нібито при повішенні теж викликає питання - саме так Миколу могли оглушити, щоб потім повісити", - зазначає Печончик.

Пізніше адвоката, який критикував слідство, було усунуто від справи, йому погрожували невідомі.

Обурені мешканці почали проводити регулярні мітинги в центрі Есхару та вимагати публічних звітів від Чугуївського райвідділу поліції щодо ходу розслідування.

При цьому невідомі намагалися блокувати поширення інформації, яка стосувалася справи Бичка. Так, у групі селища Есхар у соцмереах зникали дописи про збори мешканців селища, і як наслідок, все менше людей про них знали і приходили вимагати розслідування.

Печончик зазначила, що на початку наступного року на Харківщину має поїхати Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займається проблемою нападів на громадських активістів і, зокрема, буде вивчати справу Бичка.

Нагадаємо, що 5 червня у Чугуєві Харківської області знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичка.