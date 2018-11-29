Політтехнолога Петрова затримано за організацію секс-скандалу з Варченком, - ВІДЕО

Військова прокуратура 29 листопада затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.

За даними телеграм-каналу The Newsroom, який ведуть журналістки Оксанм Денисової і Тетяни Ніколаєнко, Петров організував цей скандал "на замовлення декількох впливових людей".

"За нашими даними, накрили не тільки Петрова, а й усю його контору", - йдеться в каналі.

Видання "Страна" стверджує, що обшуки тривають також у квартирі блогера Василя Крутчака.

Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Прославився своїм "Люмпен-шоу". Зараз веде шоу "Ісландія". Його доправили в будівлю військової прокуратури.

Оновлення. У Генпрокуратурі уточнили, що Петрова затримали співробітники Головної військової прокуратури за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя поліцейського Варченка.

"...здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами свідомо неправдивого повідомлення про злочин, з'єднаного з штучним створенням доказів обвинувачення; порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, а також за фактом незаконного збору, зберігання і використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

У четвер в рамках розслідування правоохоронці затримали Петрова за підозрою в порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер і порушення недоторканності приватного життя.

Відзначається, що одним з постраждалих від вчинення зазначених злочинів є відомий український журналіст.

На цей час триває проведення невідкладних слідчих і процесуальних дій.

Нагадаємо, що 7 листопада у фейсбуці студентки КПІ Наталії Бурейко з'явився пост про те, як вона познайомилася в Tinder з людиною, яка назвалася Варченком. Після того як вона відкинула пропозиції зайнятися сексом, їй нібито почали надходити погрози. Крім того, студентка отримала коробку з курячими лапками на підтвердження реальності погроз.

Пост активно поширили в українському сегменті інтернету, і як стверджує дівчина, її почали розшукувати невідомі люди, а її родичам - погрожувати кримінальною справою за неправдиві свідчення.

Вранці 8 листопада дівчина написала заяву в прокуратуру Києва з проханням розслідувати цю ситуацію. Вона залишила її у скриньці для звернень.

Увечері того самого дня Бурейко видалила свої повідомлення про конфлікт з Варченком і написала пост-вибачення, в якому вказала, що "не розібралася в ситуації і не усвідомлювала, що робить", і їй "дуже соромно".

Сам Варченко заявив, що це "жахлива інформаційна атака", спрямована проти його дружини Ольги Варченко, яка займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.