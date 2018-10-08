Політв'язень Балух побачився з матір'ю

За словами матері, Володимир не розповідає їй про стан свого здоров’я, аби її не засмучувати

Їхня розмова відбулася в присутності поліцейського.

"Нічого доброго. Худий, страшний такий. Скелет, один скелет", - сказала Наталя Балух, повідомляє Кримська правозахисна група.

"Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Лише кістки та шкіра на кістках. Виглядає, як старий. Він ніколи мені не скаже, що в нього щось погано зі здоров’ям. Ніколи. Я знаю, що він і хворів, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, але мені казав, що все добре", - розповіла Наталя Балух.

Володимир Балух, за словами матері, лише іноді їсть кисіль з вівсянки та сухарі.

"Я вже не знаю, що і думати. Дочекаюся я його чи ні", - каже мати.

Також, мати українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха, заявила, що не проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.