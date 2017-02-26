Політичний механізм звільнення кримських в'язнів не працює
"Фактично він (механізм звільнення політичних в'язнів) не працює, тому що ми не бачимо нових людей на волі", – сказала Скрипник в ефірі Громадського.
Саме тому, на її думку, Генадій Афанасьєв лишається поки що єдиним кримчанином-політв'язнем, якого вдалось визволити з російської тюрми.
"Механізм, який було задіяно і який допоміг Генадію Афанась'єву та Юрію Солошенко опинитися на волі, нажаль це не правовий механізм. Це лише політичний механізм. Будь-який політичний механізм – відносний. Сьогодні є політична воля, сьогодні її немає. Вчора були якісь мотиватори, що давали таку можливість, завтра їх не буде. Ви не знаєте правил гри, ось у чому проблема", – додала вона.
На думку правозахисниці, підштовхнути Росію до звільнення українських політв'язнів може посилення санкцій, передусім – економічних.
Наприклад, зараз обговорюється створення санкційного механізму Ad hoc, за яким до РФ можуть застосовуватися санкції за кожного в'язня.
"Кожний день незаконного утримання нашого громадянина в Криму або в Росії має коштувати конкретних грошей. Тобто або з російського бізнесу, афільованого з Кремлем, або з російських держпідприємств на території України чи Європи мають утримуватись певні суми, щоб їм (російській владі) було невигідно, просто кажучи, утримувати цих людей".
За словами Ольги Скрипник, такі відшкодовування мають акумулюватись на іменному рахунку політв'язня, аби він міг отримати компенсацію за своє незаконне утримання, не чекаючи на рішення Європейского суду.
Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим наступного тижня запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.
Звільнений 14 червня український політв'язень Геннадій Афанасьєв розповів, що російські ФСБшники жорстоко катували його після затримання в Сімферополі 9 травня 2014 року.
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