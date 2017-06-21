Польща до 2023 року планує відмовитися від газу з Росії

Польща хоче замінити російський газ з так званого Ямальського контракту з 2022 року поставками блакитного палива з інших напрямків.

"Наміри уряду - не продовжувати цей контракт (Ямальський. - Ред.) у такій формі, в якій він існує сьогодні. І загалом наша стратегія спирається на переконання, що після 2022 року його буде замінено іншими джерелами", - заявив у Варшаві в Сеймі уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський, повідомляє "Укрінформ".

Він нагадав, що Ямальський контракт Польщі з Росією має завершитися наприкінці 2022 року, а, у відповідності до його положень, переговори щодо подальшої долі угоди має бути проведено до кінця 2019 року.

За його словами, енергетична незалежність Польщі від газу з Росії забезпечуватиметься завдяки поставкам зрідженого газу до LNG-терміналу у Свіноуйсцє на балтійському узбережжі і розбудові його можливостей на 50% - до 7,5 млрд куб. м, а також завдяки будівництву газопроводу Baltic Pipe (Балтійський трубопровід) з Данії до Польщі. Крім того, газ до Польщі може також постачатися через транскордонні сполучення з сусідніми європейськими країнами.

Наїмський висловив думку, що Польща з метою забезпечення енергетичної безпеки від Росії готова буде заплатити "ціну безпеки".

За словами уповноваженого польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури, потреби Польщі у газі у найближчі роки зростатимуть помірно: з 16 млрд куб. м в 2016 році до 20 млрд куб. м в 2030 році.

Ямальський контракт 1996 року передбачає поставки щороку до 10,2 млрд куб. м російського газу до Польщі до 2022 року включно. У 2012 році польська нафтогазова компанія PGNiG подала на Газпром до Стокгольмського арбітражного суду і добилася від російської сторони знижки у понад 10%. В лютому 2016 року PGNiG знову подала позов до Стокгольмського арбітражу щодо зниження ціни на газ.

Нагадаємо, Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.

У грудні польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.