Польща екстрадує в Австрію громадянина, який воював в Донбасі

У четвер, 4 травня, в Любліні відбулося судове засідання у справі громадянина Австрії Бенджаміна Фішера, підозрюваного в участі в бойових діях на Донбасі під час боїв за Донецький аеропорт.

Сд прийняв рішення про передачу Фішера Австрії, оскільки він є громадянином цієї країни, повідомив прес-секретар суду Даріуш Абрамович, інформує "Польське радіо".

Також у суді заявили, що австрійська сторона звинувачує 25-річного Фішера у скоєнні військових злочинів і вживанні наркотиків.

На чиєму боці він воював, у суді не уточнили, але, за інформацією Deutsche Welle, прокуратура Вінер-Нойштадт підозрює Фішера в убивствах противників українських військових на Донбасі - "ворожих солдатів, які здалися", а також цивільних осіб.

Нагадаємо, 29 квітня прикордонники на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин затримали громадянина Австрії, якого підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Тоді прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі заявив, що затриманого підозрюють у знущанні і вбивстві українських військовополонених.