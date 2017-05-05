Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща екстрадує в Австрію громадянина, який воював в Донбасі

25-річного Бенджаміна Фішера звинувачують у військових злочинах і вживанні наркотиків
У четвер, 4 травня, в Любліні відбулося судове засідання у справі громадянина Австрії Бенджаміна Фішера, підозрюваного в участі в бойових діях на Донбасі під час боїв за Донецький аеропорт.
Польща екстрадує в Австрію громадянина, який воював в Донбасі Фото: workportal.pl

Сд прийняв рішення про передачу Фішера Австрії, оскільки він є громадянином цієї країни, повідомив прес-секретар суду Даріуш Абрамович, інформує "Польське радіо".

Також у суді заявили, що австрійська сторона звинувачує 25-річного Фішера у скоєнні військових злочинів і вживанні наркотиків.

На чиєму боці він воював, у суді не уточнили, але, за інформацією Deutsche Welle, прокуратура Вінер-Нойштадт підозрює Фішера в убивствах противників українських військових на Донбасі - "ворожих солдатів, які здалися", а також цивільних осіб.

Нагадаємо, 29 квітня прикордонники на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин затримали громадянина Австрії, якого підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Тоді прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі заявив, що затриманого підозрюють у знущанні і вбивстві українських військовополонених.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2017 15:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.