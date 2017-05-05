Польща екстрадує в Австрію громадянина, який воював в Донбасі
Сд прийняв рішення про передачу Фішера Австрії, оскільки він є громадянином цієї країни, повідомив прес-секретар суду Даріуш Абрамович, інформує "Польське радіо".
Також у суді заявили, що австрійська сторона звинувачує 25-річного Фішера у скоєнні військових злочинів і вживанні наркотиків.
На чиєму боці він воював, у суді не уточнили, але, за інформацією Deutsche Welle, прокуратура Вінер-Нойштадт підозрює Фішера в убивствах противників українських військових на Донбасі - "ворожих солдатів, які здалися", а також цивільних осіб.
Нагадаємо, 29 квітня прикордонники на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин затримали громадянина Австрії, якого підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Тоді прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі заявив, що затриманого підозрюють у знущанні і вбивстві українських військовополонених.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану