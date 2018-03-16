Польща готує пільги для фірм, які наймають українців
Нова міграційна програма повинна полегшити життя, серед інших, українцям, котрі працюють у Польщі, передає Радіо Польща.
Водночас польським фірмам буде простіше працевлаштовувати трудових мігрантів. Також Варшава хоче змінити законодавство, яке сприятиме українцям у відкритті власних фірм.
Уряд у Варшаві хоче уважно вивчити, у яких місцевостях країни та у яких галузях потрібні працівники з-за кордону. У документі буде також вказано, які компетенції та професії необхідні нині країні.
Буде створено також інформаційну систему про роботу, освіту, охорону здоров’я та помешкання. Польська влада хоче врегулювати міграцію загалом.
Міністр додав, що нова міграційна програма буде готова вже до літа.
Робота над цим планом триває вже кілька місяців. Офіційні відомства поки спілкуються з бізнесом, аби зрозуміти його потреби.
Водночас спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський розповів, що зараз у Польщі працює до 2 мільйонів українців.
"За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше – до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн",- заявляв він.
Нагадаємо, у 2017 році обсяг перерахувань українців з Польщі зріс майже в півтора рази.
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