Україні запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу

Домовленість за новим форматом поки що не досягнута

Польща і Великобританія запропонували Україні новий формат переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський сказав на спільній з головою МЗС України Павлом Клімкіним і міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном прес-конференції в Києві, - інофрмує LB.ua.

"Ми обговорили і намагалися дати оцінку "нормандському формату" і "мінському формату". Ми дійшли висновку, що обидва цих формати принесли трохи позитивних змін. "Мінський" та "нормандський" формат зупинили повномасштабну війну і повномасштабний конфлікт між Україною і Росією, але обидва ці формати не вирішили проблему, не принесли мир між двома країнами. Ми готові до того, що Європа повинна запропонувати розширений формат, щоб допомогти Україні вибратися з проблем, створених російською агресією", - сказав Ващиковський.

Домовленість за новим форматом поки що не досягнута.

"Ми ще не домовилися про новий формат ... У нас є надія на можливість відкрити дискусію про новий формат", - зазначив Ващиковський. За його словами, українська влада повинна вирішити, чи відкривати новий формат переговорів.

Клімкін, своєю чергою, заявив, що "коли троє друзів збираються разом", це не обов'язково є формальним початком нового формату, але це "обов'язково початок нових спільних зусиль".

Нагадаємо, в середу Ващиковський і Джонсон прибули в Україну з офіційним візитом.

У рамках "нормандського" формату сторонами переговорів є Україна, Росія, Німеччина і Франція, в рамках "мінського" - Україна, Росія та ОБСЄ.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.