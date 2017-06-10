Польща надасть Україні 100 млн євро для ремонту прикордонних доріг

Якщо впіймають когось на розкраданні цих коштів, то злочини будуть розслідувати правоохоронні органи країни, на території якої це станеться

Польща надасть Україні 100 мільйонів євро для реконструкції майже 150 км прикордонних доріг у Львівській та Волинській областях та перебудови трьох пунктів перепуску – у Краківці, Раві-Руській та Шегинях.

Про це під час брифінгу з нагоди підписання Угоди про співпрацю між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща (СВА) заявила голова кабінету директора польського бюро Івона Чернєц, повідомляє "Щоденний Львів".

Щоб ці кошти були скеровані за призначенням, за їхнім використанням будуть стежити аж дві антикорупційні структури – (НАБУ) та Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща. Попередня угода про це була підписана ще в травні 2016 року. А остаточна – 9 вересня цього року.

"Кредит надають на 25 років з можливістю відтермінувати оплату на п’ять років. Під 15 відсотків. Але якщо виникне затримка у сплаті основного траншу, то відсоток зросте ще на три відсотки", - розповідає Івона Чернєц.

За її словами, за умовами надання кредиту, роботи будуть виконувати польські фірми за участі українських субпідрядників. Тендери на роботи оголосили "Укравтодор", Державна прикордонна служба України та Державна фіскальна служба України.

На цей момент уже проведено сім тендерів за заявками "Укравтодору". Одна з них стосується моніторингу за роботами і шість – виконання самих робіт.

"Звісно, ми мали деякі зауваження, але замовники робіт працюють над коригуванням. То ж ці тендери вже завершені. Угоди укладені та скеровані до мінфіну України на узгодження, після чого вони надійдуть до мінфіну Польші. І тільки після цього ці проекти надійдуть до банку Національної економіки, який відповідає за безпосереднє надання грошей", - пояснює Івона Чернєц.

Також три тендерні проекти були подані Державною фіскальною службою. Всі вони стосуються перебудови інфраструктури контрольно-перепускних пунктів в Шегинях, Краківці та Раві-Руській.

"Пропозиції подавала українська сторона, і вона мала можливість обирати що більше потрібно. Звісно, якби була пропозиція щодо побудови нових пунктів перетину кордону, то ми би і їх розглядали. Але наразі є тільки це", - каже Івона Чернєц.

Водночас ще потребують уточнення заявки, які подані Державною прикордонною службою України.

"Вони подали дві заявки, але ці заявки не відповідають концепції угоди. Тому зараз триває ще перевірка стосовно об’єму цих проектів. І коли вони будуть скориговані, то можна вести мову про подальший розгляд", - зауважила голова кабінету директора Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща.

За словами директора Львівського територіального управління НАБУ Тараса Лопушанського, якщо впіймають когось на розкраданні цих коштів, то злочини будуть розслідувати правоохоронні органи країни, на території якої це станеться.

"Якщо злочин підслідний Національному антикорупційному бюро України, то його будемо розслідувати ми. І відповідно – до чіткої підслідності, яка визначена в ККУ", - пояснив він.

Нагадаємо, що протягом січня-серпня 2017 року на реконструкцію доріг в рамках експерименту щодо перерахування 50% від перевиконання надходжень митних платежів забезпечено 8,14 млрд гривень.