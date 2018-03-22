Польща вирішила закрити усі свої візові центри на території Росії

Всі 28 візових центрів Польщі в Росії припиняють свою роботу з 27 березня.

Про це на своєму сайті повідомив візовий провайдер VFS Global.

"Шановні заявники, інформуємо вас, що з 27 березня 2018 року всі візові центри Польщі тимчасово припиняють свою діяльність", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що 20 березня був останнім днем прийому документів у регіональних візових центрах. 22 березня востаннє можна було подати документи у Москві.

Відучора, 21 березня, візові центри у регіонах РФ працюють тільки на видачу готових паспортів. Візовий центр у Москві працюватиме тільки на видачу готових документів від завтра.

Від завтра росіяни зможуть подавати заяви на візи тільки через консульський відділ посольства Польщі в Москві і тільки за умови попередньої реєстрації.

Прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна запевнила у коментарі "Интерфаксу", що рішення про тимчасове припинення роботи візових центрів не пов'язане з політикою і ситуація триватиме близько двох тижнів.

"Посольство Польщі продовжує контракт з візовим провайдером і з технічних причин VFS Global змушена призупинити прийом візових заяв з 22 березня, за винятком візового центру в Калінінграді. Однак на початку квітня робота центрів повинна відновитися", - повідомила Тюріна.

За її словами, в компанії VFS Global повідомили, щойно новий контракт почне діяти, прийом заяв у всіх візових центрах на території Росії буде відновлено.

Те, що тимчасове призупинення діяльності візових центрів Польщі в РФ має технічний характер, повідомив "РБК" консул Польщі Анджей Сломський.

За його словами, призупинення пов'язане з продовженням договору з візовим оператором VFS Global, який закінчується 26 березня. Для продовження договору проводився тендер з прийому документів на надання візових послуг.

"У п'ятницю, 16 березня, фірма VFS Global перемогла в тендері. Але за законом про проведення тендерів інші учасники протягом десяти днів можуть оскаржити результати. Якщо цього не станеться, ми 27 березня укладемо новий договір і VFS Global відновить діяльність", - пояснив Сломський.

Нагадаємо, з проханням про надання притулку у Польщі минулого року звернулися 300 громадян України. Від росіян таких звернень зареєстровано більше двох тисяч.