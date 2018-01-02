Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів
Таку заяву сформували співголови депутатської групи у ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксана Юринець та Микола Княжицький.
Про це інформує "Європейська Правда", з посиланням на заяву, яка є у розпорядженні видання.
"Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної пам'яті вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами", - йдеться у заяві.
Депутати вважають, що під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.
"Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов'язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків", - зазначено в заяві.
Однак, депутати вважають, що з дороги конфронтації, яку започаткував польський парламент, ще є час звернути.
"Звертаємося до президента Польщі Анджея Дуди із закликом накласти вето на закон про Інститут національної пам'яті і продовжити заходи для подолання трагічних наслідків спільного минулого українців і поляків", - закликають Юринець та Княжицький.
Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Закон набуде чинності після підписання президентом Польщі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків