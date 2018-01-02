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Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів

Вони вважають, що з дороги конфронтації ще є час звернути.
Депутати Верховної Ради України вважають, що ухвалений в Польщі закон про Інститут національної пам'яті принижує гідність української нації та є наругою над історичною правдою.
Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів Фото: з вільних джерел

Таку заяву сформували співголови депутатської групи у ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксана Юринець та Микола Княжицький.

Про це інформує "Європейська Правда", з посиланням на заяву, яка є у розпорядженні видання.

"Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної пам'яті вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами", - йдеться у заяві.

Депутати вважають, що під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.

"Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов'язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків", - зазначено в заяві.

Однак, депутати вважають, що з дороги конфронтації, яку започаткував польський парламент, ще є час звернути.

"Звертаємося до президента Польщі Анджея Дуди із закликом накласти вето на закон про Інститут національної пам'яті і продовжити заходи для подолання трагічних наслідків спільного минулого українців і поляків", - закликають Юринець та Княжицький.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Закон набуде чинності після підписання президентом Польщі.

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