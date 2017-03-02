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Польща знайшла заміну російському газу

На думку "Нафтогазу", польська ініціатива корисна і для України
Польща диверсифікує постачання російського газу постачаннями з Норвегії.
Польща знайшла заміну російському газу Фото: utg.ua

"Поляки переходять до активних дій. Норвезький газ, який, вірогідно, буде надходити до Польщі через Балтійську трубу, допоможе полякам, завдяки диверсифікації, отримати гарантії від політичного газового тиску", - йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" у Facebook.

На думку "Нафтогазу", тепер Польща отримає альтернативного постачальника, який не залежить від Росії.

"Польська ініціатива корисна і для України - через Польщу ми зможемо отримати доступ до того ж норвезького газу, а також до скрапленого газу через польський термінал на Балтиці", - повідомляє "Нафтогаз".

Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість загострення відносин з російським "Газпромом".

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.

Раніше глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.

 

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03 02 2017 15:47
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