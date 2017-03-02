Польща знайшла заміну російському газу
"Поляки переходять до активних дій. Норвезький газ, який, вірогідно, буде надходити до Польщі через Балтійську трубу, допоможе полякам, завдяки диверсифікації, отримати гарантії від політичного газового тиску", - йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" у Facebook.
На думку "Нафтогазу", тепер Польща отримає альтернативного постачальника, який не залежить від Росії.
"Польська ініціатива корисна і для України - через Польщу ми зможемо отримати доступ до того ж норвезького газу, а також до скрапленого газу через польський термінал на Балтиці", - повідомляє "Нафтогаз".
Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість загострення відносин з російським "Газпромом".
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.
Раніше глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.
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