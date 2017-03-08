Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова

Літаки курсуватимуть між двома містами щопонеділка та щоп’ятниці

Найбільша польська авіакомпанія LOT запускає рейс зі Львова до польського міста Бидгощ.

Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, повідомляє "Польське радіо".

Літаки курсуватимуть між двома містами щопонеділка та щоп’ятниці. Політ з Бидгоща до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин.

Пасажири вирушать у подорож літаком "Bombardier Dash Q400", розрахованим на 78 місць.

"Сполучення між містами Бидгощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства", - заявив віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словами речника Польських авіаліній Андріана Кубіцького, попередні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидгощ буде рентабельним.

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