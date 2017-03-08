Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова
Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, повідомляє "Польське радіо".
Літаки курсуватимуть між двома містами щопонеділка та щоп’ятниці. Політ з Бидгоща до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин.
Пасажири вирушать у подорож літаком "Bombardier Dash Q400", розрахованим на 78 місць.
"Сполучення між містами Бидгощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства", - заявив віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.
За словами речника Польських авіаліній Андріана Кубіцького, попередні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидгощ буде рентабельним.
Нагадаємо, німецький лоукостер Eurowings має намір почати роботу в Україні в 2018 році.
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