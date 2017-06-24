Польська авіакомпанія відкрила новий авіарейс до Львова

Зі Львова у Познань можна буде долетіти за 757 гривень

Польська авіакомпанія LOT відкрила регулярне сполучення між Львовом та Познанню.

"Відкрили новий рейс зі Львова на Познань авіакомпанією LOT. Відтепер по вівторках та п’ятницях маємо можливість відвідати Познань. Рухаємося до Європи далі!", - зазначила директор Міжнародному аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, авіарейси здійснюватимуться двічі на тиждень. Відстань зі Львова до Познані становить 550 км, при цьому вартість квитка - 757 гривень.

Раніше LOT забезпечував регулярне сполучення Львова з Варшавою.

Нагадаємо, що бюджетний авіаперевізник Buta Airways, який є підрозділом азербайджанської авіакомпанії AZAL, почне польоти з Баку до Києва восени.