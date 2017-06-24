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Польська авіакомпанія відкрила новий авіарейс до Львова

Зі Львова у Познань можна буде долетіти за 757 гривень
Польська авіакомпанія LOT відкрила регулярне сполучення між Львовом та Познанню.
Польська авіакомпанія відкрила новий авіарейс до Львова Фото: lviv.tv

"Відкрили новий рейс зі Львова на Познань авіакомпанією LOT. Відтепер по вівторках та п’ятницях маємо можливість відвідати Познань. Рухаємося до Європи далі!", - зазначила директор Міжнародному аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, авіарейси здійснюватимуться двічі на тиждень. Відстань зі Львова до Познані становить 550 км, при цьому вартість квитка - 757 гривень.

Раніше LOT забезпечував регулярне сполучення Львова з Варшавою.

Нагадаємо, що бюджетний авіаперевізник Buta Airways, який є підрозділом азербайджанської авіакомпанії AZAL, почне польоти з Баку до Києва восени.

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24 06 2017 13:35
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