CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольська авіакомпанія LOT відкрила регулярне сполучення між Львовом та Познанню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польська авіакомпанія відкрила новий авіарейс до Львова
Зі Львова у Познань можна буде долетіти за 757 гривень
Фото: lviv.tv
"Відкрили новий рейс зі Львова на Познань авіакомпанією LOT. Відтепер по вівторках та п’ятницях маємо можливість відвідати Познань. Рухаємося до Європи далі!", - зазначила директор Міжнародному аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє "Укрінформ".
За її словами, авіарейси здійснюватимуться двічі на тиждень. Відстань зі Львова до Познані становить 550 км, при цьому вартість квитка - 757 гривень.
Раніше LOT забезпечував регулярне сполучення Львова з Варшавою.
Нагадаємо, що бюджетний авіаперевізник Buta Airways, який є підрозділом азербайджанської авіакомпанії AZAL, почне польоти з Баку до Києва восени.
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24 06 2017 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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