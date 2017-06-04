Польські прикордоннки затримали українок, які намагалися вивезти зенітну гармату до Польщі

Осіб, які намагалися ввезти зброю у Польщу, затримали

Дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.

В результаті проведення митного контролю польськими прикордонниками у пункті пропуску в Дорогуську незаконна спроба ввезення зброї була попереджена, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на прес-службу Агентства внутрішньої безпеки Польші.

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки вилучили на польсько-українському кордоні артилерійську гармату і затримали осіб, які намагалися ввезти її у Польщу", - йдеться в повідомленні.

Гармату з замком радянського виробництва перевозили фургоном на українській реєстрації 31 березня 2017 року. Польські правоохоронні органи затримали двох громадянок України, які їхали цим авто.



Фото: abw.gov.pl

Зброю задекларували як гідравлічний компонент.

Варто зазначити, що вилучена артилерійська система призначена для встановлення на військових кораблях і збиття повітряних цілей, зокрема керованих ракет, літаків, гелікоптерів та невеликих надводних цілей.

В польському Агентстві внутрішньої безпеки зазначили, що зараз ведеться розслідування у справі спроби незаконного ввезення зброї на територію Польщі.

Нагадаємо, що прикордонники Сумського загону затримали на залізничному пункті контролю "Хутір-Михайлівський" трьох українців, які намагалися вивезти в Росію пристрій, що використовується у військовій авіації.