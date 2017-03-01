Полторак озвучив актуальні відомості про кількість російських військових у Донбасі

40 тисяч "військових ДНР/ЛНР", з них 5 тисяч – це регулярні війська РФ

Міністр оборони України Степан Полторак навів нові дані про чисельність російських військовослужбовців у так званих "Л/ДНР".

"Фактично в цьому році в зоні проведення АТО ситуація була постійно досить напруженою і важкою. Це було пов'язано з тим, що російська група була сформована в зоні АТО, сьогодні там близько 40 тисяч, з них 5 тисяч – це регулярні війська РФ", - заявив він в інтерв'ю 5 каналу.

Також глава оборонного відомства розповів про кількість російської військової техніки в Донбасі. За його даними, РФ зараз в окупованих російськими гібридними військами районах у Донецькій та Луганській областях зосереджено близько 600 танків; 1,3 тис. бойових машин, 860 артилерійських систем, 300 систем залпового вогню.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, в регіоні станом на початок жовтня були присутні 7 тисяч військових РФ.

31 серпня повідомлялося, що розслідувачі з експертно-журналістської групи Bellingcat, використовуючи офіційну статистику РФ з відкритих джерел,зуміли встановити масштаби присутності російських військ в Україні.

Як повідомляв iPress.ua, тільки на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тис осіб в одностроях військового зразка, які перетинали цей кордон.