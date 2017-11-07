Поляки вперше на державному рівні вшанували жертв Волинської трагедії

У Польщі вперше на державному рівні відзначають 74-ту річницю Волинської трагедії.

Урочистості відбуваються у Волинському сквері у Варшаві за участі представників державної влади і органів самоврядування. Зокрема, на заходах присутні глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський та міністр оборони Антоні Мачеревич, повідомляє TVP Info.

Цього року річниця Волинської трагедії вперше відзначається як День пам’яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами щодо громадян ІІ Речі Посполитої. Відповідну постанову рік тому прийняв польський Сейм, що призвело до напруженості в українсько-польських стосунках.

Учасники заходу поклали вінки до пам’ятника жертвам Волинської трагедії, вшанували їх хвилиною мовчання.

Присутнім також зачитали лист президента Польщі Анджея Дуди.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо річницю як офіційне, встановлене Сеймом, державне свято: День пам’яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами щодо громадян ІІ Речі Посполитої", - зазначив він.

"Правда полягає в тому, що те, що сталося на Волині, не є загрозою для зв’язків, які поєднують нас, поляків і українців. Я вважаю, що прийняття правди про Волинь не руйнує, а зміцнює нашу приязнь і співпрацю", - цитує лист Дуди Telewizja Republika.

Нагадаємо, що 11 липня Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом поляків і встановив цей день Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами.

24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України й історичний діалог.

Цього року виповнилося 74 роки Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Збройні конфлікти між поляками і українцями почалися під час Другої світової війни і тривали до 1947 року. Однак історики, особливо польські, окремо виділяють 1943 рік і події на Волині, відомі як Волинська різанина (в Польщі) або Волинська трагедія (в Україні). В інші роки вони відбувалися в інших регіонах. Точна кількість загиблих у цих конфліктах досі невідома, але жертви обчислюються десятками тисяч. Більшість загиблих були поляками.