Помер "батько" Чебурашки і кота Матроскіна Едуард Успенський

В Москві у віці 80 років помер російський письменник, сценарист, автор дитячих книжок і телеведучий Едуард Успенський.

За повідомленнями російських ЗМІ, впродовж останніх років він лікувався від онкологічної хвороби.

Успенський є "батьком" багатьох популярних персонажів - крокодила Гени, Чебурашки, кота Матроскіна, поштаря Пєчкіна і собаки Шарика.

Загалом за його сценаріями і творами було знято 60 мультфільмів, серед яких "Крокодил Гена та його друзі", "Канікули в Простоквашино", "Слідство ведуть колобки", "Пластилінова ворона".

"Перша порада дітям: відірвіться від комп'ютерів, дайте спокій інтернету, більше читайте", - казав письменник в одному із останніх інтерв'ю.