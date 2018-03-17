Помер хакер, який розкрив американського солдата, що інформувала Wikileaks

Помер 37-річний хакер Адріан Ламо, відомий передачею інформації, завдяки якій арештували американського солдата Челсі Меннінг.

Під час онлайн переписки Меннінг довірилася йому та розказала про конфіденційні військові матеріали, які відправила Wikileaks.

Слідчий з округу Седжвік в Канзасі підтвердив ВВС смерть відомого хакера, але причини поки не повідомляють.

Його батько Маріо написав у Facebook: "З великим сумом і розбитим серцем я маю повідомити всім друзям Адріана, що він помер. Яскравий розум і співчутлива душа пішли від нас, він був моїм любим сином".

Хакерський рекорд Адріана Ламо включає злом бази даних Microsoft та The New York Times.

В розмові з Guardian в 2011 році він повідомив, що рішення здати владі Челсі Меннінг було вимушеним. Він також додав, що буде шкодувати, якщо вона отримає суворий вирок.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж назвав хакера "дрібним шахраєм та зрадником".

Нагадаємо, Челсі Меннінг має намір висунути свою кандидатуру в Сенат США від Демократичної партії.

Меннінг стала відомою ще будучи чоловіком – військовослужбовцем Бредлі Меннінгом. Під час служби поблизу Багдада Меннінг завантажив з армійських комп'ютерів близько 700 тис. конфіденційних документів щодо війни США в Іраку й Афганістані та передав їх WikiLeaks.

У травні 2010 року Меннінга заарештували, а в серпні 2013-го засудили до 35 років ув'язнення. Вже за ґратами Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі.

Торік тодішній президент США Барак Обама помилував Меннінг наприкінці другого терміну свого президенства, і вона вийшла на волю у травні 2017 року, провівши за ґратами загалом сім років.

Теперішній президент США Дональд Трамп вважає помилкою звільнення Челсі Меннінг із в'язниці. Так само критично поставилися до рішення про амністію інформаторки й багато конгресменів.

Згідно з чинними нормами, для обрання від штату Меріленд у Сенат США необхідно мати вік не менше 30 років, бути громадянином США не менше 9 років та проживати у штаті на момент висунення кандидатури й голосування.

Витік понад 700 тисяч дипломатичних повідомлень та бойових звітів із ‎Афганістану та Іраку став одним з наймасштабніших в історії США.‎