Помер колишній соліст гурту "Іванушкі International" Яковлєв

Нещодавно у співака діагностували двосторонню пневмонію легенів

У Москві помер колишній соліст поп-гурту "Іванушкі International" Олег Яковлєв.

28 червня стало відомо, що він у реанімації однієї з московських лікарень. У нього діагностували двосторонню пневмонію легенів.

Про це смерть Яковлєва повідомила його дівчина Олександра Куцевол, інформує "Медуза". Яковлєву було 47 років.

Відзначимо, що Яковлєв увійшов до другого складу "Іванушек", замінивши 1998 року Ігоря Соріна, який незабаром після відходу з групи загинув, випавши з вікна.

Яковлєв був у складі "Іванушек" до 2013 року, а потім зайнявся сольною кар'єрою.

Нагадаємо, що російському гурту "Иванушки International" заборонений в'їзд на територію України.