Помер один із засновників гурту AC/DC
Повідомлення про це з'явилося на Facebook-сторінці гурту.
Брати Малькольм і Ангус Янги заснували AC/DC у 1973 році. Гурт став однією із найвідоміших хард-рокових груп в історії; альбом 1980 року Back in Black вважається однією з найбільш продаваних платівок в історії.
У 2014 році Малькольм Янг, в якого діагностували деменцію, пішов з групи. AC/DC випустили альбом Rock or Bust (перший, записаний без старшого Янга) і запланували тур. Барабанщик Філ Радд не зміг поїхати, адже підозрювався в погрозі вбивством. З 2016-го багаторічний вокаліст Брайан Джонсон через загрозу втрати слуху пішов з групи, його замінив Ексл Роуз з Guns N'Roses. Того ж року групу покинув басист Кліфф Вільямс, який грав в AC/DC з 1977 року.
Станом на 2017 рік з музикантів, які грали в AC/DC з перших років, в групі залишається лише один із засновників колективу – Ангус Янг.
Нагадаємо, 20 липня пішов з життя соліст американського рок-гурту Linkin Park Честер Беннінгтон.
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