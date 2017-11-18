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Помер один із засновників гурту AC/DC

Малькольм Янг покинув AC/DC у 2014 році через деменцію
Один із засновників австралійського гурту AC/DC Малькольм Янг помер у віці 64 років.
Помер один із засновників гурту AC/DC Фото: Martyn Goodacre/Getty Images/Fotobank

Повідомлення про це з'явилося на Facebook-сторінці гурту.

Брати Малькольм і Ангус Янги заснували AC/DC у 1973 році. Гурт став однією із найвідоміших хард-рокових груп в історії; альбом 1980 року Back in Black вважається однією з найбільш продаваних платівок в історії.

У 2014 році Малькольм Янг, в якого діагностували деменцію, пішов з групи. AC/DC випустили альбом Rock or Bust (перший, записаний без старшого Янга) і запланували тур. Барабанщик Філ Радд не зміг поїхати, адже підозрювався в погрозі вбивством. З 2016-го багаторічний вокаліст Брайан Джонсон через загрозу втрати слуху пішов з групи, його замінив Ексл Роуз з Guns N'Roses. Того ж року групу покинув басист Кліфф Вільямс, який грав в AC/DC з 1977 року.

Станом на 2017 рік з музикантів, які грали в AC/DC з перших років, в групі залишається лише один із засновників колективу – Ангус Янг.

Нагадаємо, 20 липня пішов з життя соліст американського рок-гурту Linkin Park Честер Беннінгтон.

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18 11 2017 18:40
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