Помер поет Борис Олійник, - ОНОВЛЕНО

Поет помер на 82-му році життя

Сьогодні після тривалої хвороби помер відомий український поет Борис Олійник.

"30 квітня об 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби почив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник ... Царство Небесне", - повідомляє газета "День" з посиланням на Facebook журналіста Михайла Маслія.

Маслій відзначив, що Олійник колись сформулював своє життєве і творче кредо так: "Писати, як живеш, а жити, як пишеш".

"Багатомільйонну любов українців у всіх світах Борис Ілліч заслужив саме за свою поезію. Коли читаєш його "Парубоцьку баладу", "Стару пісню на новий мотив", "Ринг", "До проблеми: революція і митець", "А зрадник завше продає когось", то відчуваєш почерк віртуоза слова найвищої якості", - зазначив Маслій.

У творчому доробку Олійника - понад 50 пісень у співавторстві з відомими українськими композиторами.

"І досі вони звучать звідусіль як пісенна класика - зразок вишуканого і мелодійного слова", - зазначив Маслій.

Оновлення. Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким і колегам поета Бориса Олійника у зв'язку з його смертю. Про це йдеться на сайті Адміністрації Президента.

"Українська культура зазнала непоправної втрати - пішов у вічність, видатний поет і громадський діяч, Герой України, голова Українського фонду культури Борис Ілліч Олійник", - заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що Україна втратила художника, творчість якого наповнювала гордістю за рідну землю та її народ.

"Він багато зробив, щоб нація затвердила свою мову і культуру", - підкреслив Президент.

"Схиляю голову в глибокій скорботі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Ілліча Олійника. Світла пам'ять про прекрасну людину і великого патріота України назавжди залишиться в наших серцях", - наголошується в співчутті.

Нагадаємо, що в 2012 році Академія наук висунула поета Олійника на Нобелівську премію.