Помер поет Євген Євтушенко
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на друга поета Михайла Моргуліса.
"Мені зателефонував його син – Женя і повідомив цю сумну звістку", – сказав Моргуліс.
Друг поета також зауважив, що майже до самих останніх хвилин життя Євген Євтушенко був при свідомості.
Раніше з’явилася інформація, що Євгена Євтушенка госпіталізовано в США у важкому стані.
Як повідомив генеральний продюсер фестивалю, який повинен був пройти в Москві до ювілею поета, Сергій Вінніков, Євген Євтушенко просив поховати його в російському письменницькому селищі Передєлкіно, поруч з Борисом Пастернаком.
Євтушенко народився 18 липня 1933 року. Свій перший вірш він опублікував у 1949 році. Три роки тому вийшла його перша книга "Розвідники прийдешнього". Тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1960-ті роки разом з іншими поетами виступав на поетичних вечорах в Політехнічному музеї, які стали одним із символів епохи відлиги. З 1991 року проживав в США.
Нагадаємо, 20 березня, в Нью-Йорку на 101 році життя помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер.
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