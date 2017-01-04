Помер поет Євген Євтушенко

Раніше Євтушенка госпіталізували в США у важкому стані

У лікарні Нью-Йорка помер радянський поет Євген Євтушенко.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на друга поета Михайла Моргуліса.

"Мені зателефонував його син – Женя і повідомив цю сумну звістку", – сказав Моргуліс.

Друг поета також зауважив, що майже до самих останніх хвилин життя Євген Євтушенко був при свідомості.

Раніше з’явилася інформація, що Євгена Євтушенка госпіталізовано в США у важкому стані.

Як повідомив генеральний продюсер фестивалю, який повинен був пройти в Москві до ювілею поета, Сергій Вінніков, Євген Євтушенко просив поховати його в російському письменницькому селищі Передєлкіно, поруч з Борисом Пастернаком.

Євтушенко народився 18 липня 1933 року. Свій перший вірш він опублікував у 1949 році. Три роки тому вийшла його перша книга "Розвідники прийдешнього". Тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1960-ті роки разом з іншими поетами виступав на поетичних вечорах в Політехнічному музеї, які стали одним із символів епохи відлиги. З 1991 року проживав в США.

Нагадаємо, 20 березня, в Нью-Йорку на 101 році життя помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер.