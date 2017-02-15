Помер посол ОАЕ, який був поранений в Афганістані під час теракту

Посол Арабських Еміратів в Афганістані Джума Аль-Каабі помер через поранення, які він отримав внаслідок теракту в Кандагарі.

Аль-Каабі був поранений під час зустрічі з губернатором Кандагара Хумаюн Азізі в будівлі міста. Унаслідок вибуху також загинули 11 людей, 17 дістали поранення.

Серед загиблих було п'ятеро дипломатів з ОАЕ. Поранення також дістав губернатор Кандагара, повідомляє WAM.

Після події Аль-Каабі на борту військового літака повернувся в Арабські Емірати, де його місяць намагалися врятувати.

Нагадаємо, що терористичний акт в афганській провінції Кандагар стався 10 січня.