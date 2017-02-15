Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Помер посол ОАЕ, який був поранений в Афганістані під час теракту

Лікарі впродовж місяця намагалися врятувати життя політика
Посол Арабських Еміратів в Афганістані Джума Аль-Каабі помер через поранення, які він отримав внаслідок теракту в Кандагарі.
Помер посол ОАЕ, який був поранений в Афганістані під час теракту Фото: АРА

Аль-Каабі був поранений під час зустрічі з губернатором Кандагара Хумаюн Азізі в будівлі міста. Унаслідок вибуху також загинули 11 людей, 17 дістали поранення.

Серед загиблих було п'ятеро дипломатів з ОАЕ. Поранення також дістав губернатор Кандагара, повідомляє WAM.

Після події Аль-Каабі на борту військового літака повернувся в Арабські Емірати, де його місяць намагалися врятувати. 

Нагадаємо, що терористичний акт в афганській провінції Кандагар стався 10 січня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat