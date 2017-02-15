ПОЛІТИКА НОВИНИПосол Арабських Еміратів в Афганістані Джума Аль-Каабі помер через поранення, які він отримав внаслідок теракту в Кандагарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер посол ОАЕ, який був поранений в Афганістані під час теракту
Лікарі впродовж місяця намагалися врятувати життя політика
Фото: АРА
Аль-Каабі був поранений під час зустрічі з губернатором Кандагара Хумаюн Азізі в будівлі міста. Унаслідок вибуху також загинули 11 людей, 17 дістали поранення.
Серед загиблих було п'ятеро дипломатів з ОАЕ. Поранення також дістав губернатор Кандагара, повідомляє WAM.
Після події Аль-Каабі на борту військового літака повернувся в Арабські Емірати, де його місяць намагалися врятувати.
Нагадаємо, що терористичний акт в афганській провінції Кандагар стався 10 січня.
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15 02 2017 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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