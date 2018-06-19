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Помер письменник Іван Драч

Йому був 81 рік
Уранці 19 червня помер український поет, державний і громадський діяч, перший голова Народного Руху України Іван Драч.
Помер письменник Іван Драч Фото: m.day.kyiv.ua

"Дуже сумна новина, сьогодні вранці помер Іван Драч", - написав голова Спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook.

Сидоржевський отримав таку інформацію від кінокритика Сергія Трубача.

Письменника поховають у рідному селі Теліженці на Київщині, заявив Трубач.

Творчий шлях Драч розпочав у період "хрущовської відлиги". Як поет він дебютував у 1961 році, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці".

З 1962 року був членом Спілки письменників України.

Серед найвідоміших збірок поета "Соняшник", "Київське небо", "До джерел", "Січнева балада 1924 року" та "Храм сонця".

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19 06 2018 13:13
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