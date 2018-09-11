Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 100 причетних до незаконного голосування 2014 року на Донбасі вже засуджені, – СБУ

СБУ порушила 391 кримінальне провадження стосовно 363 осіб
За організацію і проведення незаконних "референдумів" і "виборів" на Донбасі у 2014 році засуджені понад 100 осіб.
Понад 100 причетних до незаконного голосування 2014 року на Донбасі вже засуджені, – СБУ Фото: ssu.gov.ua

Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомив на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, за фактами проведення незаконних референдумів і виборів на Донбасі у 2014 році СБУ порушила 391 кримінальне провадження стосовно 363 осіб, з яких скерувала до суду з обвинувальними актами 267 проваджень щодо 282 осіб. Понад 100 осіб, які були причетні до їх організації та проведення, вже засуджені судами.

Окрім того, як зазначив Грицак, службі відомі установчі дані понад шести з половиною тисяч членів так званих "виборчих штабів і виборчкомів", і вся інформація на цих осіб уже передана українським правоохоронцям, які виконують службові обов'язки у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

За ці дії встановлена кримінальна відповідальність за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У СБУ закликають громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ігнорувати псевдовибори.

"11 листопада ми станемо свідками нової масштабної вистави, організованої та зрежисованої Москвою", ‒ заявив Василь Грицак.

Нагадаємо, за словами Грицака, Росія вже заготовила результати призначених на 11 листопада так званих "виборів" на окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2018 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.