Понад 100 причетних до незаконного голосування 2014 року на Донбасі вже засуджені, – СБУ

Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомив на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, за фактами проведення незаконних референдумів і виборів на Донбасі у 2014 році СБУ порушила 391 кримінальне провадження стосовно 363 осіб, з яких скерувала до суду з обвинувальними актами 267 проваджень щодо 282 осіб. Понад 100 осіб, які були причетні до їх організації та проведення, вже засуджені судами.

Окрім того, як зазначив Грицак, службі відомі установчі дані понад шести з половиною тисяч членів так званих "виборчих штабів і виборчкомів", і вся інформація на цих осіб уже передана українським правоохоронцям, які виконують службові обов'язки у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

За ці дії встановлена кримінальна відповідальність за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У СБУ закликають громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ігнорувати псевдовибори.

"11 листопада ми станемо свідками нової масштабної вистави, організованої та зрежисованої Москвою", ‒ заявив Василь Грицак.