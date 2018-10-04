Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Понад 300 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря

З початку кампанії "Лікар для кожної сім’ї" понад 300 тисяч українців обрали собі сімейних лікарів та підписали з ними декларації.
Понад 300 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря Фото: google.com

"Станом на сьогоднішній ранок, 10 квітня, вже більше 305 тисяч декларацій підписано", - повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує "Інтрефакс-Україна".

Найбільше декларацій підписано в Закарпатській області (понад 27 тисяч), Києві (понад 27 тисяч), Донецькій (20 тисяч), Чернівецькій (14 тисяч) і Полтавській областях (14 тисяч). Найменше декларацій підписано в Херсонській, Черкаській, Рівненській, Сумській і Чернігівській областях (від 100 до 1 тисячі декларацій у кожній області).

Нагадаємо, за перший тиждень кампанії понад 150 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря.

У день запуску кампанії 12,5 тис українців обрали собі сімейного лікаря.

Нагадаємо, отримати інформацію щодо відбору сімейного лікаря кожен українець може за номером 15-45.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 15:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.