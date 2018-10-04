Понад 300 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря

З початку кампанії "Лікар для кожної сім’ї" понад 300 тисяч українців обрали собі сімейних лікарів та підписали з ними декларації.

"Станом на сьогоднішній ранок, 10 квітня, вже більше 305 тисяч декларацій підписано", - повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує "Інтрефакс-Україна".

Найбільше декларацій підписано в Закарпатській області (понад 27 тисяч), Києві (понад 27 тисяч), Донецькій (20 тисяч), Чернівецькій (14 тисяч) і Полтавській областях (14 тисяч). Найменше декларацій підписано в Херсонській, Черкаській, Рівненській, Сумській і Чернігівській областях (від 100 до 1 тисячі декларацій у кожній області).

Нагадаємо, за перший тиждень кампанії понад 150 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря.

У день запуску кампанії 12,5 тис українців обрали собі сімейного лікаря.

Нагадаємо, отримати інформацію щодо відбору сімейного лікаря кожен українець може за номером 15-45.