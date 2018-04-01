Понад 530 бійців АТО підпали під амністію минулого року, - ГПУ

Відповідно до положень закону про амністію у 2016 році, минулого року відпустили понад 530 українських військових

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він нагадав, що парламент ухвалив закон "Про амністію у 2016 році", щоб проявити гуманізм у сфері виконання кримінальних покарань. Цей документ набув чинності 7 вересня 2017 року.

Закон визначає підстави для звільнення людей з в'язниці на підставі акту амністії та поширюється, насамперед, на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії підсудних та засуджених. Зокрема, на військових, які захищали суверенітет України.

"Завдяки активній позиції військових прокурорів станом на 07.12.2017 положення Закону застосовано до 532 осіб, з них: під час підтримання публічного обвинувачення у судах - стосовно 452 осіб, під час здійснення нагляду за виконанням покарань - 80 осіб", - наголосив Лисенко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про амністію з урахуванням поправок Президента України Петра Порошенка.