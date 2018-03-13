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Понад 80% українців скаржаться на низьку зарплату

Лише кожному десятому українцю вистачає зароблених грошей
85% працюючих жителів України незадоволені своєю заробітною платою.
Понад 80% українців скаржаться на низьку зарплату Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group, повідомляє ZN.ua.

Вказується, що лише кожному десятому українцю (12%) вистачає зароблених грошей.

При цьому трохи більше число тих, кому недостатньо зароблених грошей, припадає на жінок, а також "сорокарічних" і "п'ятидесятирічних" жителів країни.

Дослідження проводилося компанією R&B з 7 по 16 лютого 2018 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму і ОРДЛО.

Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95.

Нагадаємо, що зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.

 

 

 

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13 03 2018 19:57
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