Понад десят тисяч людей вийшли на вулиці Зімбабве з вимогою відставки президента
Зранку суботи, 18 листопада, вулицями столиці ходять ейфорійні натовпи людей з національною символікою і плакатами, на яких написано "Мугабе має піти!", повідомляє The Guardian. Марш, який санкціоновано військовими, повинен продемонструвати широку підтримку повернення країни до демократії.
"До вечора п'ятниці, 17 листопада, у всіх 10 провінційних органах місцевої влади країни висловили недовіру президенту. Це може привести до того, що Мугабе буде позбавлений посади до неділі", - повідомив кореспондент The Guardian.
Відзначимо, південноафриканська країна Зімбабве вперше переживає відкритий розкол між військовими і президентом Мугабе, який керує країною з 1980-го року. Військові завжди були опорою влади 93-річного лідера.
Нагадаємо, що в Зімбабве військові помістили під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину Грейс.
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