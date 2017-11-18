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Понад десят тисяч людей вийшли на вулиці Зімбабве з вимогою відставки президента

Голова Зімбабве перебуває під охороною військових, які кілька днів тому захопили владу в країні
У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни 93-річного Роберта Мугабе.
Понад десят тисяч людей вийшли на вулиці Зімбабве з вимогою відставки президента Фото: EPA/UPG

Зранку суботи, 18 листопада, вулицями столиці ходять ейфорійні натовпи людей з національною символікою і плакатами, на яких написано "Мугабе має піти!", повідомляє The Guardian. Марш, який санкціоновано військовими, повинен продемонструвати широку підтримку повернення країни до демократії.

"До вечора п'ятниці, 17 листопада, у всіх 10 провінційних органах місцевої влади країни висловили недовіру президенту. Це може привести до того, що Мугабе буде позбавлений посади до неділі", - повідомив кореспондент The Guardian.

Відзначимо, південноафриканська країна Зімбабве вперше переживає відкритий розкол між військовими і президентом Мугабе, який керує країною з 1980-го року. Військові завжди були опорою влади 93-річного лідера.

Нагадаємо, що в Зімбабве військові помістили під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину Грейс.

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18 11 2017 17:18
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