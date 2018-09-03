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Порошенко анонсував 10-річну програму для зміцнення статусу української мови

"Занадто мало, щоб надолужити те, що в результаті колоніальної політики втратила українська мова"
Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.
Порошенко анонсував 10-річну програму для зміцнення статусу української мови Фото: пресс-служба президента

"До мене останнім часом багато разів зверталися з пропозицією оголосити 2019 рік роком української мови... Скажу прямо, я не хочу цього робити. Бо року - замало. А що наступного року? Про українську ми забудемо?", - заявив глава держави 9 березня під час урочистостей з нагоди вручення премії ім. Тараса Шевченка.

"Найближчим часом я підпишу указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. Попереду – десятиліття української мови в Україні, протягом яких позитивні зміни мають стати незворотними - наголошую, незворотними", - заявив він.

"Боротися за українську - значить не лише вигукувати гасла та висувати вимоги до влади. Це значить купувати україномовні книги, передплачувати україномовні газети, віддавати перевагу україномовним версіям сайтів, і головне – говорити нею... Разом з тим мушу дбати і про те, аби наші законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови", - додав Порошенко.

Також президент зазначив, що до української мови має "прийти і опанувати" кожен громадянин України.

"Кожен має пройти свій шлях до мови, як, для прикладу, 20 років тому зробив це я. Моя українська – свідомий вибір повернутися до рідної мови, зроблений вже у зрілому віці", - зазначив президент.

Нагадаємо, що усіх львівських та чернівецьких працівників сфер обслуговування зобов'язали розмовляти українською мовою.

 

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09 03 2018 11:50
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