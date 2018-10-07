Порошенко: Бажаю Трампу успіхів у спробах повернути Путіна в стрій

Зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, запланована наступного тижня в Гельсінкі, підтвердить, що Україна знаходиться на передньому краї європейської та трансатлантичної політики.

Таку думку висловив президент Петро Порошенко в своєму блозі на сайті газети Financial Times, повідомляє "Інтефакс-Україна".

"Цей "український тиждень" відправить потужне послання, яке буде почуте в Брюсселі і за його межами - найголовніше в Гельсінкі", – вважає глава держави.

"Грунтуючись на нашому узгодженому підході нічого не робити що стосується України без України, я бажаю пану Трампу успіхів в його спробах повернути Путіна в стрій. Знаючи російського президента, я можу посперечатися, що він жадає нашої поразки. Але це не варіант, і цього ніколи не буде", - пише Порошенко.

Президент також відзначає, що зустріч Трампа й Путіна відбудеться в 28-ту річницю проголошення українським парламентом державного суверенітету.

Порошенко підкреслює, що проблеми, які стоять перед Україною, наразі величезні, "але зараз не час послабляти тиск на Росію".

"Зробити це було б визнанням слабкості. Замість цього ми повинні дати зрозуміти, що цінності й принципи вільного миру не будуть скомпрометовані... У Брюсселі на цьому тижні ми дамо зрозуміти, що ціна для Росії за її агресію буде рости до тих пір, поки не будуть виконані мінські угоди і не закінчиться окупація Криму та Донбасу. Настав час для конкретних дій", - пише український Президент.

Як очікується, зустріч Трампа і Путіна пройде 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі.