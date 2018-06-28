ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна відбудеться в Гельсінкі 16 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі
Глави держав обговорять "поточний стан і перспективи"
Фото: http://thehill.com
"Відповідно до досягнутих домовленостей 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - ідеться у повідомленні на сайті Кремля
Президенти РФ та США обговорять "поточний стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.
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28 06 2018 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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