Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі

Глави держав обговорять "поточний стан і перспективи"
Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна відбудеться в Гельсінкі 16 липня.
Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі Фото: http://thehill.com

"Відповідно до досягнутих домовленостей 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - ідеться у повідомленні на сайті Кремля

Президенти РФ та США обговорять "поточний стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2018 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.