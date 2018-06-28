Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна відбудеться в Гельсінкі 16 липня.

"Відповідно до досягнутих домовленостей 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - ідеться у повідомленні на сайті Кремля

Президенти РФ та США обговорять "поточний стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.