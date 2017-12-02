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Порошенко і Гройсман привітали Штайнмаєра з новою посадою

Порошенко назвав нового президента Німеччини великим другом України
Президент Петро Порошенко і голова уряду України Володимир Гройсман привітали новообраного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Порошенко сподівається на співпрацю зі Штайнмаєром і називає його великим другом України.
Порошенко і Гройсман привітали Штайнмаєра з новою посадою Фото: dt.ua

"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням федеральним президентом ФРН! Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної", – написав президент України на своїй сторінці у Twitter.

До привітань приєднався і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Український уряд високо цінує допомогу Німеччини та розраховує на подальшу взаємодію і підтримку України з боку новообраного федерального президента!" – Написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Німеччині у неділю, 12 лютого відбулися вибори.

Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний новим президентом ФРН. За 61-річного екс-міністра закордонних справ країни в першому турі проголосував 931 делегат Федеральних зборів. 

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12 02 2017 19:39
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