Порошенко і Гройсман привітали Штайнмаєра з новою посадою

Президент Петро Порошенко і голова уряду України Володимир Гройсман привітали новообраного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Порошенко сподівається на співпрацю зі Штайнмаєром і називає його великим другом України.

"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням федеральним президентом ФРН! Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної", – написав президент України на своїй сторінці у Twitter.

До привітань приєднався і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Український уряд високо цінує допомогу Німеччини та розраховує на подальшу взаємодію і підтримку України з боку новообраного федерального президента!" – Написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Німеччині у неділю, 12 лютого відбулися вибори.

Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний новим президентом ФРН. За 61-річного екс-міністра закордонних справ країни в першому турі проголосував 931 делегат Федеральних зборів.