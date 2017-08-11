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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко ініціює надзвичайне засідання в зв'язку з вимогами Польщі

У Президента занепокоєні заявами польських чиновників
На тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі.
Порошенко ініціює надзвичайне засідання в зв Фото: Polemix

"Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщею та щоб уникнути подальшої ескалації напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, Президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі", -  повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у Facebook.

За його словами, резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва, що лунають останнім часом, викликають серйозне занепокоєння та не можуть залишатися без належного реагування.

Цеголко нагадав про вчорашню заяву МЗС, згідно з якою "в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна - це стратегічний партнер Польщі".

Консультаційний комітет є дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації домовленостей між главами обох держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Республікою Польща, який очолюють зовнішньополітичні радники президентів.

Зазначимо, в останні дні з боку Польщі лунали різкі заяви та звинувачення на адресу України.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.

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