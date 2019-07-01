Порошенко: Ми не дозволимо Росії мілітаризувати Чорне море

За словами президента, Росія має пояснити, чому новий комплекс протиповітряної оборони С-400, новий протикорабельний комплекс зараз розташовані в Керчі і Феодосії

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не дозволить Росії мілітаризувати Чорне море.

"Це абсолютно неприпустимо. Ми не дозволимо мілітаризувати Чорне море. І в даній ситуації ми маємо бути готові відповісти", - заявив президент в інтерв’ю телеканалу CNN Turk, повідомляє прес-служба глави держави.

Він також підкреслив, що питання безпеки у Чорному морі є надзвичайно важливим для всіх держав чорноморського регіону – України, Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії.

"І лише Росія намагається дестабілізувати ситуацію", - сказав він.

Президент також наголосив, що Україна ніколи не визнає окупацію Азовського моря і Керченської протоки Росією.

"Мені ненависна думка, що Росія буде вирішувати за суверенну і незалежну Україну, як саме нам використовувати Азовське море. Ми не дозволимо цього", - сказав Порошенко.

Він нагадав про агресію російських військових проти українських кораблів в нейтральних водах Чорного моря та захоплення в полон українських моряків.

Президент зазначив, що Україна має докази того, що атака росіян була здійснена у нейтральних водах.

"Ми маємо відео, радіоперехоплення, супутникові знімки – у нас є все. В нейтральних водах Чорного моря, недалеко від Туреччини, до речі", - констатував він.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму провели навчання з використанням ракетних комплексів "Бал". Вчилися бити по морських цілях. "Бал" оснащено протикорабельною ракетою Х-35, комплекс призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз і берегових об'єктів. За даними Міноборони РФ, комплекс здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км у будь-який час доби і за будь-яких погодних умовах, пускові установки можуть розміщуватися на відстані до 10 км від берега.

У грудні в РФ заявили, що розгорнули в окупованому Криму новий береговий ракетний комплекс "Бал". Крім того на півострові розгорнуто ракетний комплекс "Бастіон" і С-400 "Тріумф".