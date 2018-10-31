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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко: На нас насувається тайфун оскаженілого популізму

За його словами, "своїми експериментами популісти можуть привести країну до економічних потрясінь"
Президент Петро Порошенко закликає зупинити передвиборчий наступ популістів, та не допустити їх до влади.
Порошенко: На нас насувається тайфун оскаженілого популізму Фото: president.gov.ua

"Ми маємо чітко розуміти: на нас насувається тайфун оскаженілого популізму. Передвиборчий період, коли, образно кажучи, наркотики користуються набагато більшим попитом, ніж ліки", – сказав Порошенко 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу, передає УП.

За його словами, "своїми експериментами популісти можуть привести країну до економічних потрясінь".

"Ми маємо спільними зусиллями зупинити наступ популістів, не допустити їх до влади, бо держава і народ заплатять за це велику ціну", – вважає глава держави.

Наприклад, обіцянки знизити ціну на газ Порошенко порівняв зі своєю "необережною обіцянкою закінчити війну за декілька годин".

"Я перепросив за неї не лише для того, щоб зняти тягар із душі, але й для того, щоб моя історія стала уроком для всіх політиків... Політики не зробили жодних висновків і знову вступили в змагання з нереальних обіцянок. Децибели аж зашкалюють", – каже глава держави.

На думку Порошенка, "в країні є відповідальна влада, здатна перед виборами витримати атаки популістів і демагогів будь-якої сили, а після виборів – буде, як вирішить народ".

"В мудрості нашого народу – як верховного суверену - я ніколи не сумнівався", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українського бізнесу заявив, що створити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.

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31 10 2018 18:56
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