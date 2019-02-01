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Порошенко назвав нові пріоритети розвитку торгівлі з ЄС

Він згадав, що з 1 січня розпочалося застосування Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження
Президент Петро Порошенко назвав чотири нові пріоритети розвитку торгівлі з ЄС.
Порошенко назвав нові пріоритети розвитку торгівлі з ЄС Фото: president.gov.ua

Про це голова держави заявив у пості на своїй сторінці у Facebook, присвяченому третій річниці старту режиму вільної торгівлі з ЄС.

"Наші наступні пріоритети у розвитку торгівлі з ЄС – це посилена митна співпраця, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, адаптація законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів",- пише Порошенко.

Він також згадав, що з 1 січня розпочалося застосування Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Нагадаємо, приєднання до угоди ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) дасть змогу вітчизняним експортерам маркувати свою продукцію знаком СЕ та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. Потенційно угода ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування.

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02 01 2019 20:37
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