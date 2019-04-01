Порошенко назвав власний топ-7 фільмів року
"Цього року у мене не було багато часу на перегляд кіно, але кілька картин українських і іноземних режисерів все ж вдалося подивитися, і я із задоволенням рекомендую їх вам", - написав президент у Facebook.
Він зазначив документальний фільм датського режисера Симона Леренга Вільмонта "Віддалений гавкіт собак", який увійшов у шорт-ліст премії "Оскар".
"Це важливе кіно про Україну, яке вразило весь світ", - написав Порошенко.
"Українські режисери цього року теж можуть похвалитися якісними і патріотичними стрічками. Ми продовжимо відроджувати наше кіно, і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!", - додав президент.
З українських фільмів він відзначив картини "Позивний "Бандерас", "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас" і "Пригоди S Миколи".
Нагадаємо, раніше Порошенко назвав свій топ-7 українських пісень, а також шість знакових для нього книг.
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