Порошенко назвав власний топ-7 фільмів року

На думку президента, українські режисери цього року можуть похвалитися якісними і патріотичними стрічками

Президент Петро Порошенко розповів, які українські та іноземні стрічки, зняті у 2018 році, він рекомендує до перегляду.

"Цього року у мене не було багато часу на перегляд кіно, але кілька картин українських і іноземних режисерів все ж вдалося подивитися, і я із задоволенням рекомендую їх вам", - написав президент у Facebook.

Він зазначив документальний фільм датського режисера Симона Леренга Вільмонта "Віддалений гавкіт собак", який увійшов у шорт-ліст премії "Оскар".

"Це важливе кіно про Україну, яке вразило весь світ", - написав Порошенко.

"Українські режисери цього року теж можуть похвалитися якісними і патріотичними стрічками. Ми продовжимо відроджувати наше кіно, і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!", - додав президент.

З українських фільмів він відзначив картини "Позивний "Бандерас", "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас" і "Пригоди S Миколи".

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав свій топ-7 українських пісень, а також шість знакових для нього книг.