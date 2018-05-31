Президент пообіцяв, що це не вплине на розвиток мов національних меншин

Президент України Петро Порошенко оголосив десятиліття української мови. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.

"Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови. Підписую указ "Про невідкладні заходи зі зміцнення державного статусу української мови і сприяння створенню єдиного культурного простору України", - написав Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2018 г.

Він також додав, що тиждень тому 323 тисячі 400 осіб пройшли тест ЗНО з української мови та літератури.

"Рекордне число абітурієнтів обрали для здачі саме українську мову. Зростає престижність, рівень володіння. Важливо, що ми повертаємося до своєї історії", - підкреслив президент.

Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 - 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на отримання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

У той самий час Президент запевнив, що дбатиме про збереження прав національних меншин України.

"Як голова держави і як активний учасник процесу розвитку української політичної нації я повинен піклуватися і дбаю про те, щоб законодавчі ініціативи залишали великий простір для реалізації прав тих громадян, чиєю мовою спілкування стала кримськотатарська, російська, грецька, румунська, болгарська, польська. Але українську мову ми всі разом будемо захищати. Це наше пріоритетне завдання", - підкреслив він.