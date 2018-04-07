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Порошенко підписав закон "Про валюту"

Валютні операції здійснюються без обмежень, за винятком випадків введення заходів захисту Нацбанком
Президент України Петро Порошенко повідомив на зустрічі з бізнесом про те, що підписав закон "Про валюту".
Порошенко підписав закон "Про валюту" Фото: president.gov.ua

"Хочу вас привітати. Зараз у цьому залі - це результат наших спільних зусиль", - сказав Порошенко і підписав закон, інформує LB.ua.

Відповідно до закону, валютне регулювання в Україні ґрунтується на гнучкому валютному курсі, незалежності Нацбанку в формуванні та реалізації валютної і монетарної політики, пріоритеті ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними, свободі здійснення валютних операцій, забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу.

Валютні операції здійснюються без обмежень, за винятком випадків введення Нацбанком заходів захисту.

Нерезиденти мають усі права, надані резидентам України.

Гривня є єдиним законним платіжним засобом і приймається всіма фізичними та юридичними особами без обмежень на всій території країни для проведення розрахунків і переказів. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями, які здійснюються в іноземній валюті та банківських металах, визначається НБУ. Торгівля валютними цінностями здійснюється на міжбанківському валютному ринку.

Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється без обмежень винятково через уповноважені установи в порядку, встановленому Національним банком України.

Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами і суб'єктами валютних операцій також визначається НБУ.

При цьому транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей на суму, що перевищує в еквіваленті 10 тис. євро, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Банки здійснюють валютні операції на підставі банківської ліцензії, а небанківські фінансові установи - на підставі ліцензії НБУ на здійснення таких валютних операцій: обмін валют (здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі); переказ коштів; надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами і клієнтами за операціями з міжнародним факторингом з відступлення права вимоги до боржника-нерезидента); інші валютні операції, визначені НБУ.

При цьому ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій діють безстроково.

Нацбанк також здійснює валютний контроль за уповноваженими установами. У разі порушення банками валютного законодавства НБУ адекватно вчиненому порушенню застосовує заходи впливу відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність".

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про валюту 21 червня. За ухвалення в другому читанні законопроекту №8152 проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226.

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04 07 2018 15:59
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