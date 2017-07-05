Порошенко підписав закон, що спрощує умови для будівельного бізнесу
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Як заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, документ, розроблений Мінрегіоном та оцінений міжнародними інституціями BRDO та World Banк, спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає перешкоди розвитку бізнесу та усуває корупційні ризики.
"Скасовано зайву процедуру отримання будівельниками технічних умов від ДержНС з пожежної безпеки на будівництво. Відтепер ці вимоги будуть отримуватися разом з архітектурно-будівельними вимогами. А це зменшує додаткові походи будівельників до чиновників та усуває корупційну складову", – зазначив Зубко.
За його словами, ці зміни "дають можливість Україні піднятись у світовому рейтингу "Doing Business" за позицією "легкість в отриманні дозволів на будівництво" вже за результатами 2017 року".
Нагадаємо, 6 травня Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком".
Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №5587 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат