Верховна Рада спростила отримання дозволів на будівництво

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №5587 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності.

За таке рішення виступили 276 народних депутатів, - інформує "112.ua".

Даний законопрект спрямований на дерегуляцію господарської діяльності у будівництві та спрощення процедур щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва.

Зокрема, внесли зміни до Кодексу цивільного захисту, законів "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності".

Йдеться про зміну вимог до професійної атестації громадян, які допускаються до виконання робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури; викладено в новій редакції поняття "технічні умови".

Законом також врегульовано процедуру збору даних державної статистичної звітності щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Щодо документу висловився міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

"Це дає можливість піднятися країні по будівельній галузі в Doing Business на 38 пунктів. Це дає можливість не ходити зайвий раз до чиновників для того, щоб отримати ту інформацію, яка і так отримується кожним забудовником. Це найбільш великий крок, я вважаю, за останні декілька років з точки зору можливості залучення інвестицій. Тому прошу підтримати цей законопроект і дати можливість зробити країну у більш високому рейтингу Doing Business", - закликав міністр.

Нагадаємо, обсяг введеного в експлуатацію житла в Україні в 2016 році став найменшим показником за останні шість років.