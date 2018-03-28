Порошенко підписав закон, що змінює правила паркування та притягнення порушників до відповідальності
Закон набуде чинності через 180 днів з моменту оприлюднення, повідомляє прес-служба Президента.
Новий закон вносить цілий ряд змін. Зокрема, був створений механізм притягнення до адміністративної відповідальності осіб, за якими зареєстровані транспортні засоби, які порушили правила зупинки, стоянки та паркування. Фіксувати подібні порушення будуть, згідно з текстом документа, з допомогою систем фото- і відеофіксації.
Крім того, згідно з новими правилами копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності будуть залишати на лобовому склі транспортного засобу. Приймати рішення про притягнення до відповідальності та тимчасове затримання транспортного засобу уповноважені інспектори з парковання.
Уточнюється, що при тимчасовому затриманні транспортного засобу інспектор зобов'язаний негайно проінформувати відповідні підрозділи поліції з зазначенням часу і місця затримання і місця евакуації. Вся інформація буде розміщуватися на офіційній інтернет-сторінці виконавчого органу відповідної місцевої ради. Повідомлення також буде дублюватися на номери мобільних телефонів, які їх власники запропонували для внесення у відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
Повертатися автомобілі будуть тільки після оплати штрафів та вартості послуг з їх транспортування та зберігання.
Повідомляється також, що були вдосконалені розміри штрафних санкцій і механізми оплати штрафів.
Одночасно закон визначає підстави для звільнення від відповідальності зареєстрованого власника транспортного засобу. Зокрема, йдеться про випадки, коли номерний знак або сам автомобіль був вкрадений, або якщо право на керування автомобілем було передано іншій особі на відповідних юридичних підставах.
Нагадаємо, що з 26 жовтня 2017 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю".
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